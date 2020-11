El diputado Juan Guaidó manifestó este lunes que Venezuela cuenta con el respaldo bipartidista de Estados Unidos, debido a las elecciones con dos contendientes Donald Trump y Joe Biden, ambos en contra de las políticas de la administración de Nicolás Maduro.

“Venezuela cuenta con el respaldo de Estados Unidos, su gobierno, el Congreso, el Senado y las instituciones, trabajando de manera conjunta y bipartidista para lograr nuestra libertad”, afirmó la administración de Juan Guaidó.

Los senadores Bob Menéndez (demócrata) y Marco Rubio (republicano) pidieron en una resolución presentada en días pasados que se desarrollen lo antes posibles unas elecciones presidenciales y legislativas en Venezuela. “De acuerdo con las normas internacionales para procesos electorales libres, justos y transparentes, incluida una observación electoral internacional creíble”, detallaron.

Esta información fue dada a conocer por el Centro de Comunicación Nacional en su cuenta de Twitter.

On the eve of the election in the US, we wish all well in this extraordinary display of democracy in action. Venezuela needs the continued commitment of the United States, its Government, Senate, House and other institutions to continue the bi-partisan work for our freedom.

— Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) November 2, 2020