Este lunes 8 de marzo, la tallista, pintora, sanadora, necrófila, tejedora, performancera, poeta, vidente y cultora trujillana perdió la vida, dejando a toda la población de duelo. Baroni estaba hospitalizada debido a neumonía, que no pudo combatir.

La artista sufrió dos ataques de catalepsia (estado caracterizado por la pérdida de la movilidad y de la sensibilidad del cuerpo), casi fue enterrada viva y ante su atracción por la muerte tenía un ataúd en su propia casa, con el que ella realizaba sus reconocidos performances, donde resucitaba de la muerte.

Rafaela Baroni nació en la Mesa de Esnujaque, del estado Trujillo en el año 1935, también es recordada por su escritura, sus poemas son parte invaluable de su legado.

«Cuando yo muera que me pongan en mi urna que yo he hecho con amor y ternura. Que no se preocupen tanto por las coronas. Mandenme regalos para los niños, cosas que ellos puedan disfrutar y no una corona que vale millones para que al rato ya esté marchita» afirmaba como su último deseo.

Los actos fúnebres de la artista se llevarán a cabo en la población de Betijoque, a partir de las 3:30 pm., donde será homenajeada en el Museo “Paraíso de Aleafar” por parte de artistas trujillanos, posteriormente se celebrará la misa, para luego brindar el último adiós en su sepultura.

Cactus24 (09/03/2021).