Actor principal de ‘Prison Break’ no quiere seguir interpretando personajes heterosexuales

Wentworth Miller, el actor que durante las cinco entregas ha dado vida a Michael Scofield en Prison Break, ha decidido no volver a interpretarlo. El propio actor inglés ha compartido los motivos en redes sociales: «Estoy fuera. De PB. Oficialmente. No por la interferencia de las redes sociales (aunque eso ha centrado el tema). Simplemente no quiero interpretar a personajes heterosexuales. Sus historias han sido contadas (y contadas)».

«Si eres un fan de la serie esperando temporadas adicionales… entiendo que esto sea decepcionante para ti. Lo siento. Y si estás molesto porque te enamoraste de un hombre heterosexual de ficción interpretado por un gay de verdad, es cosa tuya», ha dicho.

A partir de ahora, el actor quiere convertir su perfil en la red social un lugar positivo para comunidad LGTBQ que le siga: «No me preocupo por mí mismo. No puedo ser ‘intimidado’ en este espacio. Tengo demasiado poder. «Eliminar. Bloquear. Desactivar». Etc. Pero me tomo en serio la posibilidad de que los niños que lo visiten, que hayan salido del armario recientemente o exploren la idea … No quiero que estén expuestos a tonterías», ha confesado.

Dominic Purcell, el actor que ha interpretado a Lincoln Burrows, ha reaccionado a la publicación de Miller: «Fue divertido colega. ¡Menudo viaje! Apoyo y comprendo totalmente tu razonamiento. Me alegro de que hayas tomado esta decisión por tu salud y tu verdad. No dejes de publicar. Te quiero, hermano».

Justo cuando se cumplían 15 años del estreno de la serie carcelaria, el fornido ex presidiario encendía la llama de una nueva temporada. La serie, que triunfó de 2005 a 2009 y que volvió con una quinta temporada sorpresa en 2017 en la que resucitaba al fallecido Michael Scofield, no tuvo el éxito esperado en Netflix.

Cactus24/12-11-2020