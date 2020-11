Actor se negó a hacer una escena de sexo de ‘El curioso caso de Benjamin Button’

Antes de que los cinéfilos aprendieran a pronunciar su nombre gracias a Moonlight (que le valdría su primer Oscar a mejor actor secundario), había quien ya conocía Mahershala Ali por su participación en series como House of Cards y Treme, o la película El curioso caso de Benjamin Button, en la que daba vida a Tizzy.

Un personaje que estuvo a punto de rechazar debido a cierta escena de sexo que compartía con Taraji P. Henson en el filme y que se negó a hacer debido a sus creencias religiosas, tal y como el actor ha desvelado en el podcast Mind Power Mixtape (vía EW). Ali, musulmán practicante (perteneciente a la Comunidad Ahmadía), ha contado que le dijo a su agente en aquel momento: «No hago sexo simulado».

«Mi antiguo agente me llamó y me dijo: ‘Mahershala, tienes el papel. Y le dije: ‘Hay una cosa… Está esta escena de sexo en la que se besan… Si hay una escena de sexo, no puedo hacerlo», ha rememorado el actor. Afortunadamente, Fincher aún estaba dando los últimos toques a la producción y, al final, la escena en cuestión no tuvo sexo. En la película, tal y como recuerda Ali, «Taraji y yo empezamos a besarnos, y salimos del fotograma».

No estaba claro si Fincher estaba intentado tener algo de magreo… Algo que dudo… En aquel momento, hace 15 años, pensé: ‘Vale, solo puedo llegar hasta este punto’. Todo porque estaba intentando mantener un espacio de respecto hacia mi religión», ha contado el actor.

Ali, que se convirtió al Islam en 2000, interpretó a un líder musulmán en la segunda temporada de la serie Ramy. Pronto volverá a la pantalla con Naomie Harries en Swan Song y recordemos que dará vida al superhéroe cazavampiros Blade en la película que prepara Marvel sobre el personaje.

