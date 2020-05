Brian Austin Green confirma su separación de Megan Fox

El actor Brian Austin Green se refirió a los rumores de su separación de Megan Fox y en el episodio de su podcast finalmente confirmó el distanciamiento de la pareja.

«Quiero que la gente lo escuche de mi boca», señaló Green al comienzo de su conversación con Derek Russel, que más bien se convirtió en un monólogo de poco más de 30 minutos. Asimismo, insistió en que había que poner las cosas en contexto y que para eso lo mejor era empezar por el principio.

«El año pasado, cerca de la época de Halloween y el Día de Acción de Gracias, Megan estaba fuera del país grabando una película. Estaría afuera cinco semanas y media, que era el tiempo más largo que había estado lejos trabajando. Yo estaba en casa con los niños y todo estaba bien. Cuando habían pasado unas tres semanas desde que se había ido, tuve un sueño (…) Ella volvía del trabajo y estábamos distantes, las cosas eran raras», relató.

Green reveló que le envió un mensaje a Megan para contarle su sueño y ella le respondió que los sentía mucho. Sin embargo, cuando regresó efectivamente su relación se había vuelto distante.

«Era casi como lo había soñado. Le di un par de semanas, ella había estado fuera del país, tenía jetlag, luego volverían las cosas a la normalidad», fue su pensamiento.

Pero las semanas pasaron y las cosas siguieron igual, por lo que decidieron hablar. «Cuando estaba fuera del país trabajando sola, me sentí más como yo y me gustó. Me gustó cómo era yo durante esa experiencia», le explicó Megan.

Y aunque Green reconoció que estaba impactado, dijo que no podía enojarse porque así se sentía ella. «Así que decidimos separarnos por un tiempo, darnos espacio, meditar y ver qué encontrábamos. Y así lo hicimos», sostuvo.

En el podcast, Green recordó que con Megan han estado juntos durante 15 años, que tienen 10 años de matrimonio y son padres de tres niños «increíbles» -Noah Shannon (7), Bodhi Ransom (6) y Journey River (3)-, por lo que la separación le ha dejado una sensación de pérdida.

«Ninguno de los dos hizo nada en contra del otro. Ella siempre ha sido honesta conmigo, yo siempre he sido honesto con ella. Tenemos una relación increíble, siempre la amaré y sé que ella siempre me amará», aseguró.

Asimismo, sostuvo que ambos están preocupados por que la separación no afecte a los niños, por lo que su intención es seguir siendo amigos y continuar unidos, incluso pasando las vacaciones juntos.

«Quién sabe si este es el fin del viaje. Tenemos mucha vida por delante, así que quizás los caminos van en direcciones diferente por ahora, podría volver a juntarse o quizás no. No quiero hacer ninguna predicción sobre eso porque no tengo idea», finalizó, asegurando que esta será la única y última vez que hable sobre el tema.