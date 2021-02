Abuelita fue golpeada brutalmente por su propio hijo (+video)

Este video muestra una golpiza que recibe una abuelita que estaba acostada en un sillón. Los hechos ocurrieron en la zona de Fuentes Brotantes, en la alcaldía Tlalpan, de la Ciudad de México (CDMX), y ya son investigados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En las escenas supuestamente captadas en la colonia Fuentes Brotantes, la víctima es jalada violentamente por un hombre, le pega y la sienta a la fuerza: “Órale, acomódese bien, ándele”, y tras acomodarla le da una bofetada en el rostro.

Cuando lo peor parece ya haber pasado, el sujeto se coloca junto a ella, le dice algo, y la señora responde con un quejido muy débil, a lo que el agresor dice: “¿Qué quieres?”, antes de darle otra cachetada.

Tras la viralización del video, una supuesta nieta de la mujer acudió al domicilio donde ocurrió el ataque para llevarse a su familiar, mientras que varios vecinos de la zona, se acercaron a ella para animarla a denunciar al presunto agresor de la mujer, quien incluso aparece en el clip donde hablan con la supuesta nieta.

Pese a la insistencia de quienes grabaron el video, la nieta se negó a hacer una denuncia, pues afirmó que ella no estuvo presente: “Yo no vi el video ni estuve, me pueden decir algo pero yo no lo sé”, mencionó a pesar de que el video ya ha sido visto por miles de personas.

Según los comentarios de vecinos, la víctima fue llevada al domicilio de su nieta, en donde dijeron, recibirá apoyo de un cuidador. Mientras que el presunto agresor por el momento, no enfrentará cargos ya que nadie levantó la denuncia.

La Fiscalía General de Justicia informó que, derivado de una denuncia ciudadana difundida a través de redes sociales, inició una Carpeta de Investigación, “por noticia criminal, por violencia familiar, en agravio de una persona adulta mayor”.

Al tomar conocimiento de estos hechos, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial inició la carpeta de investigación y dio vista a la Agencia Especializada para la Atención de Personas Adultas Mayores Víctimas de Violencia Familiar, debido a que la afectada es una persona que no puede valerse por sí misma.

Cactus24/11-02-2021