Abogado de Juan José Márquez desestima acusaciones y reitera que es un montaje

Joel García, abogado de Juan José Márquez, tío de Juan Guaidó, desestimó las acusaciones y afirmó que se trata de un montaje con intenciones políticas.

“Lo que pudimos ver fue un acta judicial, suscrita por tres funcionarios donde dice que a Juan Márquez le incautaron estos posibles polvos explosivos, no existe un análisis de orientación o experticia, peso que nos digas que estamos en presencia de explosivos o testigos”, expresó.

Blom

“Lo del Tribunal, no vamos a saber, estaba de guardia el tribunal segundo contra el terrorismo, ¿qué le podían imputar?, mira no sabemos, ahora le podrían inventar mucho, porque viene de un viaje de Lisboa donde fue chequeado sus maletas, fue chequeado como persona, entonces no creo que consigan nada que le pudiera comprometer. Le dijeron que debía declarar ante aduanas, pero ninguna prenda de vestir que usted traiga consigo puesta tú la puedes declarar porque eso es de uso personal, eso es absurdo, eso es una excusa para aprehender a un familiar de Guaidó y afectarle directamente, acuérdense que Cristopher Orlando Figuera lo dijo, que quería aprehender a la mamá de Guaidó, pero como no se pudo, aprehendieron a Marrero, y ahora a un tío de él para afectarlo directamente”, expresó García en declaraciones difundidas por TVVenezuela Noticias.

Cactus24 (13-02-2020)