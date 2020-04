En Venezuela el servicio de entrega a domicilio o delivery no era común, pero creció en los últimos días por la cuarentena nacional decretado para evitar la propagación y contagios por coronavirus.

Punto Fijo no es la excepción, empresas y personas que trabajan con delivery se han visto perjudicadas en sus ventas debido a la falta y restricción de gasolina en las estaciones de servicios de la ciudad. Aunado a ello, la restricción del libre tránsito por no contar con salvoconductos «en ocasiones efectivos de seguridad nos detienen, sobretodo a quienes nos dedicamos a los delivery independientes».

Cactus24 contactó a través de las redes sociales con personas y empresas que han implementado la entrega a domicilio como alternativa para mantener las ventas y satisfacer a sus carteras de clientes.

Maddy López, gerente general de Shuiliospizzas relató que el servicio a domicilio siempre ha estado dentro de las opciones de la empresa «de hecho desde nuestros inicios fue pizzas delivery», recalcó la gerente.

Agregó que debido al aislamiento social ha aumentado la demanda en el servicio a domicilio, sin embargo, admitió que las ventas han disminuido por el poco flujo de personas en las calles, acostumbradas a almorzar y cenar comida rápida en estos establecimientos.

López reconoció que por medio del delivery han llegado a sus clientes y reiteró «la ventaja del delivery es que es nuevo en Punto Fijo, a pesar que la población es tradicional debido a la circunstancia se está adaptando», precisó.

También señaló que este servicio es muy desarrollado en otros países «todo te lo llevan a casa y en Venezuela no tenemos esa cultura», dijo.

La gerente de Shuiliospizzas se mostró optimista y destacó que luego de la cuarentena las empresas dedicadas a otros ramos de actividad comercial de la zona crecerán y ofrecerán servicio delivery.

De igual, forma Carmen Leidenz administradora de la carnicería Don Toro, con un año en el mercado, ubicado en Santa Irene de Punto Fijo, le dijo a Cactus24 por Whatsapp que el delivery es una opción para satisfacer a los clientes en esta cuarentena, a pesar de que sus ventas «han disminuido considerablemente» la prioridad es abastecer de los productos básicos a sus clientes.

El mismo objetivo, lo compartió Bodegones Rodríguez de Santa Irene ahora con su nuevo horario de atención al público de 6:00AM a 2:00PM también optaron ofrecer el delivery a sus clientes potenciales «hacen los pedidos por nuestro contacto telefónicos y nosotros despachamos y llevamos sus pedidos a la puerta de su casa en donde nos llamen», afirmó su encargado.

Falta de gasolina «frena» el Delivery en Punto Fijo

La falta de gasolina está incidiendo negativamente en la entrega a domicilio de los comerciantes de comida rápida, tal es el caso de Maddy López de Shuiliospizzas «Lamentablemente tenemos que incrementar los precios».

Esta realidad es muy distinta para Don Toro y Grupo Rodríguez, pues cuentan con el apoyo gubernamental municipal en el abastecimiento del combustible para cumplir con el delivery a sus clientes. Además de garantizar al personal el transporte que residen dentro y fuera del municipio Carirubana.

También están «frenadas» los emprendedores que hacen delivery por su cuenta, por no contar con gasolina se ven obligados a limitar su clientela hasta las zonas cercanas o trasladarse en transporte público hasta las 2:00PM «Antes hacia a diario cauchos, bombas y tortas por encargo, distribuía a abastos, pescadores y particulares en Punta Cardón. Los pedidos y las ventas han disminuido por no tener gasolina», dijo Erick Rodríguez, sub chef y dedicado a la repostería junto a su pareja.

Alegó que en las estaciones de servicios no les abastecen de combustible por no tener un salvoconducto oficial para obtener al menos 30 litros de gasolina dos veces a la semana. Además contó que a menudo cuando está por hacer una entrega de sus dulces los efectivos de seguridad no le permiten circular, «pierdo el pedido y la venta».

De automóvil a moto, ¿y por qué no? Pedaleando también se hace delivery

«A principio el delivery lo hacíamos en carro. Ahora contratamos a una persona que maneja moto para realizar los envíos y poder ahorrar combustible», señaló Maddy López.

Otro delivery independiente le aseguró a Cactus24 que se moviliza en bicicleta «es otra opción», reveló que la usa para entrega a sectores cercanos, así lo indicó Weffer Romero, dedicado a la venta de hamburguesas y perros calientes a domicilio en el Centro de Punto Fijo, por ser residente en la zona.

Fotos Rut Cuauro Chirinos

Cactus24 (23-04-2020)