A punto de divorcio Kim Kardashian y Kanye West

El matrimonio de Kanye West y Kim Kardashian ya no da más. Tras un 2020 aciago para su relación, la pareja ha decidido separarse e iniciar los trámites legales para el divorcio, tal como informan varios medios de comunicación estadounidenses. «Esta no es la primera vez que hablan de una separación, pero esta vez es mucho, mucho más serio», dicen sus fuentes.Kanye y Kim arrastran problemas sentimentales desde hace muchos meses.

En plena pandemia, ella le puso una condición para continuar casados: tenía que buscar ayuda profesional para tratar su trastorno bipolar. Cuando el rapero anunció que se presentaba como candidato para la presidencia de Estados Unidos, los problemas se agravaron considerablemente para el matrimonio. Además del considerable aumento de la presión mediática con la que ya convivían, West dio varios mítines en los que quedó patente que sus problemas mentales no habían mejorado en absoluto. Y eso ha debido colmar la paciencia de la modelo. De hecho, según la prensa estadounidense ella lleva tiempo estando lista para romper el matrimonio, pero estos episodios le hicieron pensar que sería demasiado cruel abandonar al músico en su peor momento. El portal Page Six ya informaba en verano de que Kim estaba intentando ayudar a Kanye, para evitar que tuviera crisis en público durante su extravagante campaña presidencial.

Blom

«La familia cree que está sufriendo un episodio bipolar. No debe estar tomando su medicación porque siente que le hace ser menos creativo. Kim está devastada. Ella ha trabajado muy duro para ayudarle, pero no dejará que haga esto a sus hijos».

De acuerdo con uno de los polémicos (e inesperados) tweets que publicó el ganador de 21 premios Grammys el pasado 21 de julio de 2020, Kanye West llevaba en realidad dos años deseando divorciarse de la hija de Kris Jenner, exactamente desde que Kim Kardashian participó en una cumbre sobre justicia penal en noviembre de 2018, para abogar por una reforma del sistema penitenciario y West consideró que el discurso de su ex promovía la ‘supremacía blanca’.

Al día siguiente, Kim Kardashian rompió el silencio y habló sobre la bipolaridad de Kanye West (y la forma en que dañó su matrimonio y vida familiar): ‘Como muchos de ustedes saben, Kanye tiene un desordén de bipolaridad… Cualquiera que lo haya tenido o que haya amado a alguien en su vida que lo tenga, sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es esto de comprender’, confesó la estrella de ‘KUWTK’ en Instagram Stories.

La pareja, apodada «Kimye», se casó en mayo de 2014 formando uno de los matrimonios más mediáticos del siglo XXI. Ella ha triunfado com modelo y como protagonista del reality televisivo «Keeping Up with the Kardashians», y él West está considerado uno de los raperos más importantes de la historia gracias a discos como «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» (2010) o «Yeezus» (2013).

Cactus24/06-01-2021