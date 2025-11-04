Juan Pablo Dos Santos, primer paratleta venezolano en culminar el Maratón de Nueva York

El venezolano Juan Pablo Dos Santos hizo historia al completar el Maratón de Nueva York con prótesis en ambas piernas, este 2 de noviembre.

Tras 15 horas y 21 minutos de esfuerzo inquebrantable, Dos Santos, quien perdió ambas piernas en un accidente automovilístico en 2019, finalizó la extenuante carrera a las 12:34 de la madrugada, convirtiéndose en el último corredor en cruzar la línea oficial.

Durante la carrera, fue acompañado por más de 30 compatriotas que lo apoyaron en cada kilómetro, mientras miles de personas lo seguían en vivo a través de YouTube.

“No corro con las piernas, corro con el corazón”, escribió el atleta en sus redes, en las que documentó su experiencia en la carrera. En sus historias de Instagram, Dos Santos fue actualizando a sus seguidores sobre su recorrido en la ruta de 42,195 km en la que participaron más de 55.000 corredores de 150 países.

Al llegar a la meta Dos Santos recibió una cálida ovación y el sonido del himno nacional de Venezuela, un momento que celebró con su medalla en mano y la frase “Lo logré” en redes sociales.

Más allá del maratón, la participación de Dos Santos fue un mensaje de esperanza para miles de personas, demostrando que la resiliencia y la fuerza humana pueden superar cualquier obstáculo. Hoy, además de ser atleta amputado, es creador de contenido y conferencista, dedicado a motivar a miles de personas bajo el lema “Imparables”.

Cactus24 (04-11-2025)

