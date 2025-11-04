Detenidos dos hombres por el asesinato de un funcionario de la PNB

Por
cactus24
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

El fiscal general, Tarek William Saab, informó este lunes sobre la aprehensión de dos sujetos que serán imputados por su presunta participación en el homicidio de un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el estado Carabobo.

A través de sus canales oficiales, Saab detalló que los detenidos han sido identificados como Anthony Zambrano y Lewis Rodríguez.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

Ambos serán imputados por el Ministerio Público de Carabobo por el delito de «Homicidio Calificado en la Ejecución de un Robo en Grado de Cómplices Necesarios».

El Saab indicó que Zambrano y Rodríguez participaron en los hechos donde la víctima, identificada como Darwin Linares, funcionario de la PNB, fue despojado de un vehículo tipo motocicleta. Posteriormente, los delincuentes procedieron a darle muerte.

Cactus24 (04-11-2025)
Accede a nuestro   Instagram    y canal de   Whatsapp   para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte  Telegram   y    Facebook

Artículos relacionadosMás del autor