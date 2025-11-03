UE anuncia ayuda de 14,5 millones de euros para Venezuela

Este lunes, el canciller de la República, Yván Gil, le envió un mensaje a los contribuyentes europeos, a los que le han dicho que se envía ayuda humanitaria a Venezuela con su dinero, y afirmó que «ni un euro de esos fondos llega a nuestro pueblo».

«A los contribuyentes europeos: mientras Bruselas impone recortes, exige ajustes y limita los presupuestos de salud, vivienda y empleo en sus propios Estados miembros, anuncia con orgullo nuevos millones para “ayuda humanitaria” a Venezuela. Pero la verdad es simple: ni un euro de esos fondos llega a nuestro pueblo», escribió Gil en sus redes sociales.

En el texto, el canciller indicó que la Unión Europea no desarrolla ni registra ningún proyecto humanitario en Venezuela.

Ante esto, explicó que «todo ese dinero termina en los bolsillos de intermediarios y supuestas ONG que han hecho del financiamiento internacional un negocio».

Gil hizo referencia a una noticia del medio Europa Press donde aseguran que la Unión Europea envió 14 millones de ayuda humanitaria al país, por lo que, aseguró que de «esos 14,5 millones de euros no llegarán a Venezuela».

«Serán como los 149 millones anteriores, otra operación de corrupción disfrazada de solidaridad», apuntó e hizo un llamado de «basta de corrupción y falsos pretextos de la Unión Europea.

Cactus24 (03-11-2025)

