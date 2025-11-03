Turistas rusos visitan el Warairarepano

Un grupo de turistas rusos visitó el Sistema Teleférico Warairarepano ratificando el gran potencial de Venezuela como destino para el turismo mundial, destacó el Ministerio del Poder Popular para el Turismo a través de sus redes sociales.

Estas acciones son el resultado de la agenda de trabajo de la cartera de turismo.

Este viernes 31 de octubre la ministra, Leticia Gómez sostuvo una reunión con el jefe del Departamento de Proyectos Regionales e Internacionales del Comité de Desarrollo Turístico de San Petersburgo, Arcadio Nebogatikov y el Embajador de Venezuela en la Federación de Rusia, Jesús Salazar y el equipo de la oficina de Venetur en Moscú, para seguir avanzando en las actividades de cooperación para el desarrollo turístico bilateral.

Hechos que se convierten en un paso crucial que busca impulsar el intercambio cultural, el flujo de visitantes y la inversión en el sector en la que se consolida una alianza que impulse el crecimiento económico y social de ambas naciones.

Cactus24 03-11-2025

