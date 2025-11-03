Trump «cree» que los días de Maduro como presidente están contados

Donald Trump ha minimizado la posibilidad de una guerra entre Estados Unidos y Venezuela, pero ha sugerido que los días de Nicolás Maduro como presidente del país están contados.

En declaraciones al programa 60 Minutes de la CBS, el presidente estadounidense respondió a la pregunta de si Estados Unidos iba a entrar en guerra con Venezuela: «Lo dudo. No lo creo. Pero nos han tratado muy mal».

Sin embargo, al consultarle si los días de Maduro como presidente estaban contados, Trump respondió: «Diría que sí. Creo que sí».

Sus comentarios se producen mientras Estados Unidos sigue lanzando ataques contra presuntos barcos de tráfico de drogas en el Caribe. La administración Trump afirma que los ataques son necesarios para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

Trump rechazó las insinuaciones de que la acción de Estados Unidos no tenía como objetivo detener el tráfico de drogas, sino derrocar a Maduro, un antiguo opositor de Trump, y afirmó que se trataba de «muchas cosas».

Cuando se le preguntó si Estados Unidos tenía previsto realizar ataques terrestres, Trump se negó a descartarlo y respondió: «No me inclinaría a decir que lo haría… No voy a decirles lo que voy a hacer con Venezuela, si lo voy a hacer o si no lo voy a hacer».

Maduro ha acusado anteriormente a Washington de «fabricar una nueva guerra», mientras que el presidente colombiano Gustavo Petro ha dicho que los ataques contra barcos están siendo utilizados por Estados Unidos para «dominar» América Latina.

Cactus24 (03-11-2025)

