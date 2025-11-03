Trinidad y Tobago reduce un 82% los permisos de trabajo a venezolanos

El Ministerio de Seguridad de Trinidad y Tobago ha reducido drásticamente el número de permisos de trabajo emitidos a venezolanos de 4275 en 2024 a tan solo 757 este año. Esto refleja una disminución de 3518 permisos, o una reducción del 82 por ciento.

El sitio web del ministerio mostró que solo se aprobaron dos tandas de permisos para ciudadanos venezolanos reinscritos este año. La primera tanda de 480 permisos debía recogerse del 25 al 28 de marzo, seguida de una segunda tanda de 277 permisos que se distribuyeron entre el 9 y el 11 de junio. Estos permisos serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2025

Entre febrero y agosto de 2024, el ministerio aprobó y distribuyó cinco tandas que totalizaron 4275 permisos. En 2023, se entregaron 4247 permisos, a pesar de que el entonces ministro de seguridad nacional, Fitzgerald Hinds, reveló que aproximadamente 7000 venezolanos se habían registrado ese año.

Durante estos dos años, 8522 permisos fueron renovados y recogidos por venezolanos.

El sitio web solo tenía datos sobre los permisos de 2023, 2024 y 2025.

En 2019, el entonces gobierno del Movimiento Nacional del Pueblo (PNM) abrió sus puertas a los venezolanos que enfrentaban conflictos civiles y económicos en su país de origen mediante el establecimiento de un ejercicio de Marco de Registro de Migrantes. Al final de este ejercicio, a 16 523 venezolanos se les otorgaron permisos de un año para trabajar en Trinidad y Tobago

Cada año, el ministerio aprobaba permisos para venezolanos reinscritos.

Durante los seis años que los venezolanos han vivido y trabajado en ese país, muchos han denunciado haber sido explotados y discriminados. Otros fueron deportados por cometer delitos.

Mientras tanto, decenas de venezolanos han seguido entrando ilegalmente a Trinidad y Tobago debido a sus fronteras porosas y han participado en actividades delictivas con miembros de pandillas locales. Entre 2020 y el 25 de agosto de este año, 55 ciudadanos venezolanos fueron asesinados en Trinidad, 10 de los cuales eran mujeres. Siete de estos asesinatos se han clasificado como relacionados con las drogas

El lunes pasado, el Ministerio de Seguridad Nacional distribuyó un memorándum sobre una deportación masiva de inmigrantes ilegales detenidos con “efecto inmediato”. El ministro de Justicia , Diosdado Cabello, rechazó los planes de deportación de la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, sugiriendo que las repatriaciones desde Trinidad y Tobago formaban parte de un plan mayor para enviar “mercenarios encubiertos”, en medio de crecientes tensiones entre ambos países.

Cactus24 (03-11-2025)

