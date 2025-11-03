SENIAT recaudó más de 161 millardos de bolívares en octubre de 2025

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), recaudó 161 millardos 523 millones 259 mil 970 bolívares durante octubre del 2025, informan en sus redes sociales.

La institución detalla que recaudó el Impuesto Sobre la Renta (ISLR) con un total de 23 millardos 916 millones 624 mil 731 bolívares, mientras que la cifra recaudada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es de 67 millardos 952 millones 303 mil 386 bolívares.

En materia de aduanas, se alcanzaron 51 millardos 503 millones 959 mil 494 bolívares y lo obtenido en otras Rentas Internas es de 18 millardos 150 millones 372 mil 359 bolívares. Es importante destacar que las rentas internas incluyen lo recaudado en impuestos por cigarrillos, licores, sucesiones, multas, intereses y otros conceptos.

En el trascurso del 2025, el SENIAT ha recaudado un total de 905 millardos 303 millones 270 mil 559 bolívares.

La Máxima Autoridad Aduanera y Tributaria, José David Cabello Rondón, manifestó que: “Estas cifras reflejan el compromiso y la responsabilidad asumida por cada ciudadano venezolano con la cultura tributaria, además que expresa la intención clara de seguir recaudando recursos para garantizar el bienestar económico y social del pueblo”.

Cactus24 03-11-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte Telegram y Facebook