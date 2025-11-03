Se derrumba parte de una torre medieval en el centro de Roma durante su restauración

Una columna de polvo se elevó durante el segundo derrumbe parcial de una torre medieval en renovación en el centro de Roma, cerca del Coliseo, este lunes (3).

Un trabajador fue hospitalizado con heridas graves tras el primer derrumbe parcial de la torre, y otros dos trabajadores sufrieron heridas leves y rechazaron el tratamiento hospitalario, informó la agencia de noticias Ansa.

El portavoz del departamento de bomberos, Luca Cari, había dicho previamente a la agencia de noticias Reuters que los equipos de rescate estaban trabajando para sacar a una persona atrapada bajo los escombros.

La Torre dei Conti, de 29 metros de altura , se encuentra en la Via dei Fori Imperiali, en la avenida que conecta la Piazza Venezia, en el centro de Roma, con el Coliseo.

El edificio ha estado inactivo desde 2006, pero estaba siendo renovado como parte de un proyecto de renovación de cuatro años, cuya finalización está prevista para el próximo año, según las autoridades de la ciudad de Roma.

Los vídeos publicados en las redes sociales mostraban nubes de polvo que salían de las ventanas de la torre y el sonido de la mampostería derrumbándose.

Debido a las obras de restauración, la zona que rodea la torre está cerrada al paso de peatones.

El edificio fue erigido por el Papa Inocencio III para su familia a principios del siglo XIII.

Cactus24 (03-11-2025)

