Reuters |Las exportaciones de petróleo de Venezuela caen debido a la disminución de inventarios e importaciones

Las exportaciones de petróleo de Venezuela disminuyeron un 26% a unos 808.000 barriles por día en octubre, a medida que las reservas del país se redujeron y importó menores volúmenes de diluyentes para producir crudos exportables, según datos de envíos y documentos de la empresa estatal PDVSA.

Las exportaciones del país miembro de la OPEP habían alcanzado un máximo de cinco años, en septiembre, después de ser impulsadas por una producción estable de crudo de alrededor de 1,1 millones de barriles por día y robustas importaciones de crudo ligero y nafta, especialmente de Rusia, a principios de año para diluir su producción de petróleo extrapesado.

Sin embargo, las importaciones cayeron a alrededor de 41.000 bpd en septiembre y 73.500 bpd en octubre, por debajo de los 105.000-110.000 bpd registrados en los dos primeros trimestres del año, lo que redujo los inventarios de diluyentes y crudos de mezcla de PDVSA, según mostraron los datos y documentos.

Un total de 34 buques partieron de aguas venezolanas el mes pasado, transportando 808.000 bpd de crudo y productos refinados y unas 195.000 toneladas métricas de subproductos del petróleo y petroquímicos. El volumen fue un 9% inferior al del mismo mes de 2024.

Alrededor del 80% del total de las exportaciones, o unos 663.000 barriles diarios, fueron directa e indirectamente a China a través de intermediarios poco conocidos que trabajan con PDVSA desde que Washington impuso las primeras sanciones a la empresa en 2019. China siguió siendo el principal destino de las exportaciones de petróleo de Venezuela el mes pasado.

Estados Unidos recibió alrededor de 128.000 barriles diarios enviados por Chevron (CVX.N) , socio de PDVSA, abre una nueva pestaña, según los datos.

Venezuela también envió 11.000 barriles diarios de productos refinados a su aliado político, Cuba.

En agosto, el gobierno del presidente Donald Trump autorizó a Chevron a operar en Venezuela, país sancionado por Estados Unidos, y a exportar petróleo con restricciones.

Estas limitaciones permiten a la empresa exportar solo la mitad de la producción de su empresa conjunta tras pagar regalías e impuestos en especie al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Cactus24 (03-11-2025)

