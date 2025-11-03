Promueven campaña para evitar extracción y venta de musgo por temporada decembrina

Desde el primero de noviembre el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo a través del Comité Nacional de Fiscalización, desplegó una campaña denominada Navidad Sin Musgo, en Paz y con Soberanía, en la que despliegan operativos en bosques y páramos de Venezuela, para evitar la extracción y comercialización del Musgo como: Líquenes, Briófitos, Helechos Arborescentes, Barba de Palo, así como Frailejones y Bromelias, que son usados para armar nacimientos y otros adornos durante estas fechas decembrinas.

El ministro Ricardo Molina, adelantó que las operaciones están enfocadas en la prevención, dar a conocer la importancia ecológica del musgo, fomentar el uso de materiales alternativos como sustitutos en las fechas decembrinas y disminuir la extracción, ya que son estos, indicadores del estado de salud de los ecosistemas, en Venezuela, por ejemplo, existen 232 géneros y 1012 especies de musgo.

“Si usted se dedica a eso, nosotros, desde el Comité Operativo de Fiscalización de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela, vamos a accionar. Eviten las sanciones, eviten la vergüenza de quedar en evidencia ante la población como enemigos de la Madre Tierra. En el Plan de la Patria de las 7 Grandes Transformaciones está establecido, debemos luchar contra la crisis climática. Y una manera de luchar, es proteger nuestros musgos que están en los bosques y páramos”, reiteró.

En perspectiva, los operativos de fiscalización ambiental se desarrollarán con fuerza en los estados más afectados por la extracción y comercialización como son: Caracas específicamente en el Junquito, en Aragua en el pueblo de la Colonia Tovar y en Miranda, Táchira, Mérida, Trujillo.

Finalmente, estos ilícitos ambientales sancionará a los infractores, según lo estipulado en la Ley de Bosques en su artículo 154, desde 3 mil y hasta 10 mil unidades tributarias; así como imponer 05 charlas educativas relativas a la protección de la biodiversidad o labores socioambientales en supervisión de autoridades de fiscalización y control de impactos ambientales.

Cactus24 03-11-2025

