Portugal intercepta narcosubmarino con cocaína tripulado por cuatro venezolanos

La Policía Judicial y la Armada de Portugal interceptaron un semisumergible en aguas del océano Atlántico que transportaba 1,7 toneladas de cocaína con destino a la península ibérica.

Los cuatro tripulantes son de nacionalidad venezolana y fueron interrogados este lunes en la isla de São Miguel, en las Azores, prestaron declaración ante el juzgado, ya estarían en prisión preventiva.

Las autoridades portuguesas confirmaron que el destino final de la droga eran «varios países de Europa», pero no precisaron de dónde procedía el narcosubmarino ni adónde iba. La operación, bautizada como El Dorado, comenzó hace unos días y culminó con la interceptación de la embarcación y la droga en alta mar, cerca de las islas Azores.

La primera pista sobre el alijo llegó del Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de narcotráfico, con sede en Lisboa y en el que están presentes varios países europeos. La operación contó con participación internacional, con agentes de las Fuerzas Aéreas de Portugal, la National Crime Agency del Reino Unido, la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) y la Joint Interagency Task Force South de Estados Unidos.

Cactus24 03-11-2025

