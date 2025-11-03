Policarirubana intensifica dispositivos en la zona rural de la Parroquia Santa Ana

El director general de la Policía del Municipio Carirubana, Comisario Jefe (C/J) MSc. Robert Cuicas, ordenó intensificar el patrullaje preventivo en la Parroquia Santa Ana, con especial énfasis en los sectores rurales de La Gloria y Cuara.

La acción policial en estas áreas responde a un análisis estratégico que considera las características geográficas y sociales de la zona, tales como la distancia de los centros urbanos, la oscuridad, la vulnerabilidad y complejidad de la vialidad sin asfaltar., indica la nota de prensa.

Estos factores hacen necesaria una presencia policial constante para garantizar la paz y seguridad de sus habitantes.

Los operativos tienen un alcance integral, abarcando desde la atención a problemas de contaminación sónica, una queja recurrente de los residentes, hasta la prevención de cualquier tipo de delito.

El Comisario Jefe ha instruido a su personal a través del Inspector Jefe Jonattan Medina, a mantener un despliegue permanente y una comunicación fluida con los consejos comunales y líderes vecinales, asegurando que la policía municipal esté siempre cerca del pueblo, incluso en las áreas más apartadas del municipio Carirubana.

Estos esfuerzos forman parte de las políticas de seguridad implementadas en la jurisdicción para consolidar los Cuadrantes de Paz, bajo orientaciones del Gral Miguel Morales Miranda, Secretario de Seguridad Ciudadana en Falcón.

Cactus24 03-11-2025

