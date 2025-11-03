Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilar a la ex primera ministra acusada de rebelión, Betssy Chávez

La ex primera ministra del Gobierno de Pedro Castillo y acusada de rebelión, Betssy Chávez, se encuentra asilada en la embajada de México en Perú, confirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.

“Hemos conocido con sorpresa. La expremier Betsy Chávez, está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú”, declaró el canciller en conferencia de prensa. Según detalló el titular de la cartera de Relaciones Exteriores, esta información fue confirmada en cancillería pocas horas antes de su anuncio.

De Zela consideró que este hecho provoca un quiebre en las relaciones diplomáticas entre Perú y México: “Frente a este acto, y teniendo en cuenta las reiteradas intervenciones del anterior presidente en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México”, indicó.

Además, el canciller señaló que el gobierno mexicano, desde la presidencia del exmandatario norteamericano Manuel López Obrador, ha venido promoviendo una “realidad paralela”, fomentando una narrativa incoherente con los hechos ocurridos el 7 de diciembre, cuando Pedro Castillo intentó cerrar el Congreso de la República.

“Han intentado convertir a los autores del intento de golpe de Estado en víctimas, cuando la realidad demuestra que los peruanos vivimos y queremos seguir viviendo en democracia, tal como lo reconocen todos los países del mundo, con la única y solitaria excepción de México. Incluso en tiempos recientes, la presidenta de México ha tenido expresiones inaceptables y falsas al afirmar que Pedro Castillo es un perseguido político. Con este acto, pretende ahora sostener que la cómplice de Pedro Castillo, Betssy Chávez, también es una perseguida política”, apuntó De Zela al continuar con su disertación.

No obstante, De Zela mencionó que el asilo a Chávez solo se quedará en la arena política y no interferirá con la situación de los peruanos radicados en México: «El hecho de que hayamos roto relaciones diplomáticas con México no significa que hayamos roto relaciones consulares; por consiguiente, nuestros compatriotas en México continuarán bajo la protección de nuestro cónsul en ese país así como los mexicanos que viven en el Perú continuarán bajo la protección de las autoridades consulares mexicanas en nuestro país», señaló.

A fines del pasado septiembre, el juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela, del Poder Judicial, impuso un impedimento de salida del país a Betssy Chávez por un periodo de 10 meses. Esta medida fue solicitada por la fiscal suprema Zoraida Ávalos en el marco de las investigaciones sobre el intento de golpe de Estado.

La Fiscalía ha solicitado penas de 26 años para Chávez y 34 años para Castillo, así como la inhabilitación de la función pública por tres años y seis meses.

Cactus24 03-11-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte Telegram y Facebook