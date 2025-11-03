Jennifer Aniston confirma romance con su coach de vida

Jennifer Aniston ha confirmado tener un nuevo novio, la estrella de Friends compartió una tierna foto en blanco y negro donde se le aprecia abrazando a Jim Curtis, su actual pareja, y quien cumplió años.

Jim Curtis es un hombre dedicado al bienestar personal, por lo que también se le conoce como coach de vida, autor e hipnoterapeuta. Es una figura enfocada en la sanación y la transformación personal. Su trabajo consiste en ayudar a sus clientes a “liberarse de viejas identidades e historias”.

Él mismo ha compartido que, a pesar de haber tenido una carrera inicial en el sector empresarial con cargos ejecutivos en salud y tecnología, tuvo que lidiar con una enfermedad crónica durante más de 20 años. Esta lucha personal lo llevó a aprender a “sanar y recuperarse del dolor mental y físico”, algo que hoy aplica en su trabajo.

Es autor de libros como Shift: Quantum Manifestation Guide. Se sabe que tiene 49 años y que estuvo casado anteriormente con Rachel Napolitano, con quien tiene un hijo adolescente llamado Aidan.

Respecto al inicio de su relación, se cree que la actriz ya era admiradora de su trabajo antes de conocerlo, incluso lo seguía en Instagram y había recomendado sus libros, como el ya mencionado Shift.

El romance se hizo más evidente este julio durante unas vacaciones en yate dentro de Mallorca (España), donde fueron vistos juntos en actitud muy cariñosa, y acompañados por amigos íntimos de Aniston como Jason Bateman y su esposa, Amanda Anka. Esta es considerada la primera aparición pública de la pareja.

Aunque fueron discretos al inicio, en septiembre de 2025 él la acompañó al estreno de la cuarta temporada de la serie The Morning Show, en Nueva York.

Cactus24 03-11-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte Telegram y Facebook