Encuentran muerta a madre venezolana que había sido reportada como desaparecida

Una mujer identificada como Wendy Molina de 36 años de edad, de nacionalidad venezolana fue asesinada en Saravena, departamento del Arauca (Colombia).

Se conoció que Wendy residía en la Vereda Los Chorros, jurisdicción del municipio de Arauquita; era madre de dos niños menores de edad.

Había sido reportada como desaparecida hace varios días y al parecer se encontraba secuestrada por guerrilleros.

El cuerpo presentaba varios impactos de arma de fuego y fue dejado a orillas de la carretera. La mujer vestía una camiseta tipo suéter de mangas largas color azul, pantalón tipo sudadera negro con franjas blancas a los costados y zapatos deportivos de color negro.

En la zona donde se registró el asesinato existe presencia activa de delincuentes de la guerrilla, lo que ha generado temor entre los pobladores rurales y un aumento en la alerta por la persistente ola de violencia por los grupos armados que a diario asesinan personas en la región.

Las autoridades ya adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.

Cactus24 (03-11-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte Telegram y Facebook