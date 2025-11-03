El cometa interestelar 3I/ATLAS se ilumina y se torna azul; esto es lo que dicen los científicos

El miércoles 29 de octubre, una nave espacial observó un aumento repentino y rápido en el brillo del cometa interestelar 3I/ATLAS al alcanzar su punto más cercano al sol. El comportamiento inusual del cometa ha llamado la atención de científicos de todo el mundo.

A principios de la pasada semana, el profesor de Harvard Avi Loeb declaró a Newsweek que el comportamiento del cometa en el perihelio, la etapa de su órbita en la que se acerca más al sol, serviría como una «prueba de fuego» para determinar si podría mostrar características de una nave espacial extraterrestre, una posibilidad que ya había sugerido.

Mientras tanto, los científicos que estudian el objeto interestelar, descubierto en julio de este año, observaron su aumento de brillo en un informe preliminar. El estudio aún no ha sido revisado por pares. Los investigadores afirmaron que la razón del repentino aumento de brillo de 3I aún no está clara

Según los investigadores, los datos obtenidos de los instrumentos SECCHI HI1 y COR2 de STEREO-A, LASCO C3 de SOHO y CCOR-1 de GOES-19 entre septiembre y octubre de 2025 registraron un fuerte aumento en el brillo del cometa.

Los científicos también informaron que las mediciones de color realizadas por LASCO muestran que el cometa se ve más azul que el Sol, lo que indica que las emisiones de gas durante el perihelio juegan un papel importante en su brillo visual. Su análisis concluyó que el cometa será más brillante después de la conjunción que antes, probablemente debido a la potente y visible emisión de gas

Loeb dijo que la apariencia del cometa, más azul que el Sol, es extremadamente sorprendente. Explicó que, en condiciones normales, las partículas de polvo enrojecen la luz solar, y debido a que la superficie de este objeto es mucho más fría que la fotosfera del Sol, de 5800 grados Kelvin, su color normalmente debería ser rojo.

Añadió que su color azul en el perihelio debería considerarse la novena característica inusual de este misterioso objeto interestelar, informó Newsweek

Loeb informó que, basándose en ocho propiedades inusuales registradas previamente, le dio al cometa 3I/ATLAS una puntuación de 4 sobre 10 en su «Escala Loeb», señalando su posible origen tecnogénico. Estas anomalías incluyen que su trayectoria se encuentre a solo cinco grados del plano de la eclíptica y su chorro visible (anticola) dirigido hacia el Sol durante julio-agosto de 2025, lo cual no es el resultado de una ilusión óptica, sino un fenómeno real.

También se observó que el núcleo del cometa es significativamente más grande que el de otros cometas conocidos. Su llegada fue sincronizada de tal manera que pasó muy cerca de Marte, Venus y Júpiter, permaneciendo invisible desde la Tierra en su perihelio. También se han observado otras propiedades inesperadas en este objeto.

La NASA ha aclarado que el cometa 3I/ATLAS no representa ninguna amenaza para la Tierra y permanecerá a una distancia segura, informó Newsweek.

Cactus24 (03-11-2025)

