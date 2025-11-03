Destruyen campamento del narcotráfico en Zulia

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) realizaron la localización y destrucción de un cambuche de los terroristas armados y narcotraficantes de Colombia (Tancol) oculto entre una maleza del sector Tres Bocas, municipio Jesús María Semprúm, en el estado Zulia.

El comandante Estratégico Operacional de la FANB (CEOFANB), G/J Domingo Hernández Lárez, informó que esta incautación se realizó en el marco de la Operación Relámpago del Catatumbo en la Zona Binacional de Paz, en misiones de patrullaje, reconocimiento y escudriñamiento, al emplear una (01) Unidad de Reacción Rápida (URRA) de combate mixto conformado por efectivos de la FANB y Órganos de Seguridad Ciudadana (OSC), detalla VTV.

De este modo, Hernández Lárez, precisó los resultados que se dieron a través de esta operación:

Un (01) arma de fuego tipo Rifle, calibre 22 mm, modelo 990, marca MICRO-GROOVE, serial 19692958.

Setenta y nueve (79) cartuchos 5.56×45 mm, sin percutir.

Cuarenta y uno (41) cartuchos 7.62×39 mm, sin percutir.

Un (01) cartucho de escopeta calibre 16, sin percutir.

Un (01) cartucho de escopeta calibre 20, percutido.

Un (01) cartucho de escopeta calibre. 12, sin percutir.

Tres (03) cartuchos 7.62×51 mm, sin percutir.

Veinte (20) brazaletes alusivos al Frente 33 de la FARC.

Un (01) chaleco táctico militar color verde oliva.

Un (01) forro de chaleco táctico color verde.

Un (01) sombrero tipo selvático color verde.

Dos (02) porta cargadores de fusil color verde.

Un (01) bolso táctico color negro, de seis compartimientos.

Un (01) par de botas tácticas militares color negro y verde.

Dos (02) pares de zapatos color negro.

Cinco (05) pantalones impermeables color negro.

Un (01) traje de buzo color negro

Finalmente, el comandante Estratégico Operacional de la CEOFANB, G/J Domingo Hernández Lárez, enfatizó que “Venezuela es tierra de paz, nuestro territorio nacional no está en venta, no sé enajena, ni se alquila, la soberanía se respeta”.

Acotó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no permitirá que grupos asociados al narcotráfico intenten pasar fronteras para usar el territorio venezolano de plataforma.