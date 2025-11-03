Delegación venezolana de taekwondo poomsae ganó seis medallas en Córdoba 2025

La delegación venezolana de taekwondo poomsae se alzó como la más destacada en la primera fecha de competencias de esta disciplina en los VII Juegos Centroamericanos y del Caribe Escolares Córdoba 2025, celebrada en el Centro de Convenciones de la ciudad de Montería, al conquistar 2 de oro, 2 de plata y 2 de bronce con gran técnica, precisión y expresión corporal en cada una de las categorías.

Venezuela lideró el medallero en poomsae, seguida por Panamá (2 oros, 1 plata, 1 bronce) y Colombia (2 oros). La actuación criolla fue encabezada por Nancy Haydar y Leandro Álvarez, quienes se consolidaron como figuras clave del equipo nacional.

Dupla ganadora

En la categoría de Poomsae Tradicional Mixto, la dupla Haydar/Álvarez, superó a la pareja panameña Ximena Herrera y Santiago Marsal, que obtuvo la plata. El bronce fue compartido por los salvadoreños Génesis Velásquez y Daniel España y los mexicanos Ximena Franco y Sergio López.

En Libre Femenino, Nancy Abou se proclamó campeona, llevándose su segunda medalla de oro en la jornada. Guatemala se quedó con la plata y Panamá con el bronce.

En Poomsae Individual Tradicional, Haydar se colgó la medalla de plata detrás de la colombiana Nataly Ramírez Díaz, quien se llevó el oro. El bronce fue para Hatziri Miranda (México) y Ximena Herrera (Panamá).

En Libre Masculino, Álvarez obtuvo la de plata y conquistó su tercer premio del día al llevarse la de bronce en Poomsae Individual Tradicional.

Finalmente, en Poomsae Libre Mixto, Haydar y Álvarez aseguraron el segundo bronce.

Cactus24 03-11-2025

