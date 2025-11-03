Capturado por asesinato y violación de un hombre en El Tigre

Funcionarios de la Policía Bolivariana del Estado Anzoátegui capturaron a un sujeto de 22 años de edad, solicitado por su presunta participación en el asesinato y violación de un hombre de 34 años, ocurrido en la ciudad de El Tigre.

De acuerdo con la información oficial, el atroz suceso tuvo lugar hace siete meses durante una reunión donde el agresor, dos hombres más y la víctima se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas.

Las investigaciones señalan que, en medio de la ingesta de alcohol, el hombre de 22 años agredió brutalmente a la víctima; el ataque incluyó golpes, maniobras y, posteriormente, la violación mientras la víctima se encontraba inconsciente.

Tras cometer el homicidio, el victimario escondió el cuerpo del fallecido debajo de una cama en el lugar de los hechos y se dio a la fuga; desde ese momento se mantuvo evadiendo la justicia.

Se pudo conocer oficialmente que el sospechoso estaba escondido en la casa de su progenitor, ubicada en el sector Pilón del municipio Independencia; cuando fue interceptado por los funcionarios quienes lograron dar con su captura.

El aprehendido quedó a disposición del Ministerio Público para las diligencias legales correspondientes; mientras que el segundo agresor se encuentra detenido y el otro individuo implicado permanece prófugo.

