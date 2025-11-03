Abatido en Santander Alias “Gerson”, explosivista del Eln

En el municipio de Ocaña en Norte de Santander, en desarrollo del Plan Ayacucho liderado por comandos jungla de la Policía Nacional cayó abatido Henry Amaya Ramírez alias “Gerson”, en una acción desarrollada en el sector de Aguas Claras.

Según el Ministro de Defensa Pedro Sánchez “este hombre es un terrorista y asesino del grupo criminal del cartel Eln. Alias ‘Gerson’, con más de 14 años de trayectoria criminal, participó en múltiples asesinatos contra la población civil y la Fuerza Pública, incluyendo homicidios de comandantes de estación y atentados con drones donde también hubo militares y policías asesinados”.

Este hombre es responsable del homicidio del comandante de la estación de policía del municipio de San Calixto Anderson Gómez a través de la modalidad de franco tiro. Y de dejar una cantidad de militares y policías muertos y heridos en la región del Catatumbo por sus acciones terroristas contra la fuerza pública.

Así mismo era el hombre más cercano en la línea de seguridad de Alias “Silvana” y Alias “Richard” cabecillas del ELN, por quienes se ofrece una millonaria recompensa.

Cactus24 03-11-2025

