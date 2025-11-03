29 años de prisión por el abuso sexual contra su prima de 7 años

Daniel José Páez (24) fue condenado a cumplir 29 años de prisión por su responsabilidad en el acto sexual cometido en contra de una niña de 7 años de edad.

El hecho fue detectado el 15 de febrero de 2023, a través de una revisión médica ginecológica practicada a la víctima. Sin embargo, el acto ocurrió en la parroquia Guamacho del municipio Píritu; perteneciente al estado Falcón.

Durante el referido día, la madre de la víctima llevó a su hija a una cita ginecológica; debido a que había notado algo extraño en sus partes íntimas. En la revisión médica, la niña fue diagnosticada con Virus de Papiloma Humano. Luego de varios días de conversaciones con ella, la niña contó que cuando estuvo en casa de su abuela, su primo comenzó a tocarle sus partes íntimas.

Añadió que, en otra oportunidad, Páez le había bajado la ropa interior y le introdujo un dedo en su vagina. Asimismo, señaló que su primo había sacado su miembro y lo había frotado contra sus partes. Esto último se repitió en otra ocasión, cuando el hombre eyaculó sobre ella.

Al conocer la situación, la madre de la víctima se movilizó hacia la sede de la Policía de Falcón (Polifalcón) para formular la denuncia en contra de Paéz; quien resultó aprehendido el 17 de febrero de 2023 en el sector Guamacho Abajo, en las adyacencias de la Carretera Nacional Morón-Coro.

En el juicio, la Fiscalía 10ª de Falcón ratificó la acusación en contra de Páez por la comisión de acto sexual con victima especialmente vulnerable en perjuicio de una niña de 7 años de edad.

Una vez que la representación fiscal evacuó los elementos de prueba concernientes al caso, el Tribunal Único de Juicio en Materia de Violencia Contra la Mujer en esa jurisdicción dictó la mencionada condena y ordenó la reclusión de Páez en la sede de Polifalcón en esa entidad federal.

Nota de prensa

Cactus24 (03-11-2025)

