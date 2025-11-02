Rusia admite que mantiene contactos con Venezuela

Por
cactus24
-

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló este domingo que desde Rusia se mantienen en contacto con Venezuela, esto luego que surgieran diversos trascendidos respecto a la solicitud de ayuda militar por parte de Nicolás Maduro al gobierno de Vladimir Putin.

Según el medio The Washington Post, Maduro habría pedido ayuda a Rusia, China e Irán para reforzar la defensa del país ante las presiones estadounidenses y la latente amenaza de una operación militar terrestre.

“Estamos en contacto con nuestros amigos de Venezuela, tenemos varias obligaciones contractuales”, dijo al respecto  Peskov, a la agencia TASS, quien fue la que le preguntó por las ayudas a Venezuela.

 
Cactus24 (02-11-2025)
