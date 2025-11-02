Rusia admite que mantiene contactos con Venezuela

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló este domingo que desde Rusia se mantienen en contacto con Venezuela, esto luego que surgieran diversos trascendidos respecto a la solicitud de ayuda militar por parte de Nicolás Maduro al gobierno de Vladimir Putin.

Según el medio The Washington Post, Maduro habría pedido ayuda a Rusia, China e Irán para reforzar la defensa del país ante las presiones estadounidenses y la latente amenaza de una operación militar terrestre.

“Estamos en contacto con nuestros amigos de Venezuela, tenemos varias obligaciones contractuales”, dijo al respecto Peskov, a la agencia TASS, quien fue la que le preguntó por las ayudas a Venezuela.

Cactus24 (02-11-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte Telegram y Facebook