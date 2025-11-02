Natti Natasha y Raphy Pina se convirtieron en padres por segunda vez

Además de esta bebé, la pareja comparte a Vida Isabelle, de cuatro años, mientras que el productor musical tiene otros tres hijos mayores: Mía, Chingui y Monty. Así que con la llegada de la nueva integrante ya son una numerosa familia de siete integrantes.

En sus redes, la cantante compartió un adorable video. En el material, se aprecia a la cantante y su pareja preparándose para el gran día; desde que ella presenta los primeros síntomas de que el parto está cerca hasta su llegada al hospital. Dicho video también fue compartido en la cuenta de Instagram que la pareja recién creó para su hija, donde ya acumula varios miles de seguidores.

En medio de las emociones por el gran día, Natti también dio un vistazo de cómo acompañó a su hija Vida Isabelle a su último trick or treat de Halloween como la más pequeña de la familia.

En el video también aparecen los hijos mayores de Raphy, quienes se dejaron ver ilusionados con la idea de recibir a su hermanita.