Magallanes dejó en el terreno a Leones con un hit de Eliezer Alfonso Jr

Navegantes del Magallanes vivió una noche mágica en el José Bernardo Pérez de Valencia este sábado 1ero de noviembre tras dejar en el terreno a los Leones del Caracas con marcador de 5 carreras por 4.

El héroe de la jornada fue Eliezer Alfonzo Jr., quien con las bases llenas y dos outs, conectó el imparable decisivo que impulsó la carrera de la victoria en las piernas de Andrelton Simmons para sellar así el quinto triunfo de la temporada para los turcos.

El encuentro fue un verdadero duelo de lanzadores. Junior Guerra se lució por los filibusteros con una sólida actuación de 6.1 entradas, en las que solo permitió una carrera sucia, con cuatro ponches y dos boletos y dejó su efectividad en 2.49. Por su parte, el estadounidense JC Keys cumplió con una buena apertura por los capitalinos, al trabajar cuatro episodios de apenas un hit y tres ponches.

Los turcos pegaron primero

Magallanes rompió el cero en el sexto inning cuando, con dos outs, Ángel Reyes conectó un doblete productor que llevó al plato a Nelson Rada. No obstante, el conjunto melenudo igualó el marcador en el séptimo gracias a un sencillo de Harold Castro que impulsó a José Rondón.

Por su parte, los turcos retomaron la ventaja en el octavo con un elevado de sacrificio de Renato Núñez y un error defensivo que permitió la anotación. Sin embargo, Caracas respondió en el noveno con cuatro imparables que voltearon la pizarra 4-3. La situación obligó la entrada del dominicano Jesús Reyes, quien evitó más daño con una jugada clave de Simmons en el campo corto.

Aun cuando los eléctricos tenían el juego cuesta arriba, Simmons recibió un pelotazo, avanzó por balk, y Luis Sardiñas entró como emergente para conectar un doble que empató el marcador. Luego de llenar las bases, llegó Alfonzo Jr. con el batazo final que encendió la celebración en Valencia.

Jesús Reyes (1-0) se acreditó la victoria, mientras que Henderson Álvarez (0-1) cargó con la derrota.

En los otros encuentros:

Zulia ganó el primer juego a Caribes 3 carreras por 0

Caribes se quedó con el segundo 2 carreras por 0

Tiburones le ganó a Tigres 7 carreras por 4

Cardenales derrotó a Bravos 10 carreras por 4

Cactus24 (02-11-2025)

