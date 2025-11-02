Los Ángeles Dodgers campeones de la Serie Mundial| El venezolano Miguel Rojas selló la victoria

Los Dodgers de los Ángeles se coronaron campeones de la temporada 2025 de las Grandes Ligas luego de superar a los Azulejos de Toronto en un electrizante encuentro 5 carreras por 4 en el Rogers Centre de la ciudad de Toronto.

Los nuevos bicampeones del beisbol, llegaron al noveno episodio perdiendo 4 carreras por 3, y con un out en la pizarra, el venezolano y muy oportuno Miguel Rojas disparó jonrón en cuenta de 3-2 para igualar las acciones.

Es sin duda la mayor hazaña de Miguel en su historia en Grande Ligas. En un inning, en el que bateaba Ohtani, la apuesta no iba dirigida al bate de Miguel. Sin embargo, el de Los Teques se vistió de héroe para ingresar a los registros legendarios de los Dodgers.

Es el décimo trofeo en la historia para los Dodgers, que ahora inician el camino a una hegemonía liderada por su máxima figura, Shohei Ohtani.

Fue un juego sumamente parejo. Las carreras de los Azulejos fueron en el tercer inning con jonrón de tres carreras de Bichette y en el sexto con doble impulsor del criollo Andrés Giménez.

Los Dodgers, por su parte, fueron descontando en el cuarto, sexto y octavo, con aportes de Teoscar Hernández, Max Muncy (HR) y Tommy Edman. Luego llegó el jonrón de Miguel en el noveno y vuelacerca de Will Smith en el undécimo.

Yoshinobu Yamamoto fue elegido como jugador Más Valioso de la Serie Mundial. Ganó tres juegos, dos como abridor y uno como relevo. En total, lanzó 17.2 IP de dos carreras y 15 ponches.

Es una actuación inédita, que tal vez no se repita en la historia del beisbol.

El manager Dave Roberts logró mover sus piezas con astucia. Le dió la titularidad a Miguel Rojas, quien salvó el juego en el noveno, metió a Andy Pagés en la defensa para que se alzara con una atrapada vital en el décimo y evitar la victoria para los Azulejos y además confió en la solvencia de Yamamoto para sellar el triunfo.

Ha sido sin dudas, una de las mejores finales de los últimos años en la MLB. Unos Dodgers sólidos ante unos Azulejos que se pararon firmes sin intimidarse ante el rival que tenían al frente.

Cactus24 (02-11-2025)

