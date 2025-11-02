Jesse Eisenberg revela que donará un riñón a un desconocido

Jesse Eisenberg siempre ha sido un gran donante de sangre, pero ahora está llevando su generosidad a otro nivel al donar uno de sus riñones a un desconocido.

La estrella de «Now You See Me: Now You Don’t» compartió en vivo en el programa TODAY el 30 de octubre que está tomando la decisión desinteresada.

«En realidad voy a donar un riñón dentro de seis semanas», dijo. «De verdad que sí».

Al actor nominado al Oscar, de 42 años, se le preguntó qué motivó su decisión.

«No sé por qué. Me picó el gusanillo de la donación de sangre. Voy a hacer una donación altruista a mediados de diciembre. ¡Estoy muy emocionado por hacerlo!»

Una donación altruista se produce cuando una persona dona un riñón a alguien con enfermedad renal avanzada a quien no conoce, según RWJ Barnabas Health . Estas personas se denominan donantes de riñón no dirigidos porque no se trata de un riñón para un familiar, amigo o conocido específico que lo necesite.

«Es prácticamente libre de riesgos y muy necesario», dijo Eisenberg a TODAY.com en otra entrevista. «Creo que la gente se dará cuenta de que es una decisión obvia, si tienes el tiempo y la disposición».

La estrella de «La red social» también explicó cómo funciona el proceso.

«Supongamos que la persona X necesita un riñón en Kansas City, y su hijo o quien fuera a donarlo, por la razón que sea, no es compatible, pero yo sí lo soy», dijo. «Esa persona aún puede recibir mi riñón y, con suerte, su hijo también donará el suyo, ¿verdad? Pero el riñón se deposita en un banco de órganos donde se puede encontrar un receptor compatible, aunque esto solo funciona si existe un donante altruista».

La idea le surgió hace unos diez años y contactó con una organización cuyo nombre no reveló, pero nunca obtuvo respuesta. Recientemente, mientras estaba con una amiga médica, le expresó su deseo de donar y ella le sugirió que podía acudir a NYU Langone Health en Nueva York.

«Al día siguiente estuve en el hospital, me sometieron a una serie de pruebas y ahora tengo cita para mediados de diciembre», dijo.

Actualmente hay escasez de donantes de órganos en Estados Unidos, con aproximadamente 90.000 personas en la lista de espera de trasplantes de riñón a septiembre de 2024, según la Administración de Recursos y Servicios de Salud .

Eisenberg también aclaró cualquier temor que las personas puedan tener de ser donantes altruistas de riñón y que luego surja una situación en la que alguien de su familia necesite un riñón.

Cactus24 (02-11-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte Telegram y Facebook