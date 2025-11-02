EEUU ataca una nueva ‘narcolancha’ en el Caribe: tres muertos

Un ataque de Estados Unidos a una presunta embarcación de tráfico de drogas en el Caribe mató a tres personas este sábado , afirmó el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en el último de estos ataques en aguas internacionales.

Estados Unidos ha desplegado barcos en el Caribe y ha enviado aviones de combate a Puerto Rico como parte de una amplia fuerza militar que Washington alega es para frenar el tráfico de drogas.

Más de 15 ataques estadounidenses contra presuntas embarcaciones de tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico han causado la muerte de más de 65 personas en las últimas semanas, lo que ha provocado críticas de gobiernos de la región.

Tres «narcoterroristas» muertos

«Esta embarcación, como TODAS LAS DEMÁS, era conocida por nuestra inteligencia por estar involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos», dijo Hegseth en X.

«Tres hombres narcoterroristas estaban a bordo de la embarcación durante el ataque, efectuado en aguas internacionales», agregó.

Expertos afirman que los ataques, que comenzaron a principios de septiembre, equivalen a ejecuciones extrajudiciales incluso si tienen como objetivo a traficantes conocidos.

Washington aún no ha hecho pública ninguna evidencia de que sus objetivos estuvieran traficando narcóticos o representaran una amenaza para Estados Unidos.

Cactus24 (02-11-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte Telegram y Facebook