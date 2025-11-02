Detienen a pastor por abuso sexual contra su hija de 12 años

Por
cactus24
-

Un hombre fue detenido por oficiales del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), denunciado por el presunto abuso sexual en contra de su hija, una adolescente, de 12 años de edad.

La denuncia fue formulada por la tía de la menor, quien señaló a su cuñado y padre de la niña, de haber abusado de su sobrina en horas de la noche, al recibir la información los Cpbez se dirigieron hasta el sector Argemiro Loaiza de Encontrados, municipio Catatumbo, para el arresto del señalado.

El hombre, que es el pastor de una iglesia local, caminada en la vía pública, al momento de la aprehensión, fue llevado al Centro de Coordinación Policial Sur del Lago Norte, donde quedó a disposición de la Fiscalía 53 del Ministerio Público.

La menor fue llevada al hospital Dr. Roque Alvarado, donde fue valorada clínicamente y remitida al Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forenses.

Cactus24 (02-11-2025)
