CEO de Chevron: Presencia en Venezuela ha sido «constructiva» también para EEUU

La compañía estadounidense Chevron defendió este viernes 31 de octubre sus operaciones continuas en Venezuela. Un reporte de la agencia AFP indica que la petrolera presiona a funcionarios en Washington para mantener una licencia que le permita seguir extrayendo petróleo, a pesar de las crecientes tensiones entre los gobiernos de Donald Trump y de Nicolás Maduro.

El director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, le dijo a la cadena estadounidense CNBC que la presencia de la empresa en Venezuela, ha sido «constructiva» tanto para Washington como para Caracas. Señaló que el crudo pesado del país es muy demandado por las refinerías estadounidenses.

«Creemos que el comercio regional y la inversión extranjera son un vehículo para que los países trabajen juntos», explicó Wirth. Agregó que el personal de inteligencia y seguridad de la compañía estaba monitoreando la situación.

Washington inició una campaña de ataques dirigida a presuntas embarcaciones de contrabando de drogas en el Caribe y el Pacífico a principios de septiembre, que ha dejado al menos 62 muertos y 14 barcos y un semisumergible destruidos.

Trump dijo el viernes que no estaba considerando ataques contra Venezuela.

Chevron informó que la compañía maneja una producción de aproximadamente 4,1 millones de barriles de petróleo diarios en el total de sus operaciones. Esta cifra representa aproximadamente 21% respecto al nivel del año anterior, luego de completar la adquisición de la empresa estadounidense Hess por 53.000 millones de dólares.

Cactus24 (02-11-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte Telegram y Facebook