Ataque con cuchillo en un tren dejó al menos 11 heridos en Londres

Once personas resultaron heridas tras un ataque múltiple con arma blanca la noche del sábado en un tren con destino a Londres. Dos de los lesionados permanecen graves, informaron las autoridades.

La policía antiterrorista de Reino Unido participa en la investigación del suceso, que tuvo lugar en un trayecto desde la estación de Doncaster, en el centro del país, hacia la de King’s Cross de la capital.

Sin embargo, en la mañana de este domingo las autoridades aseguraron que «en este momento, no hay nada que sugiera que se trate de un incidente terrorista», dijo el comisario John Loveless, superintendente de la Policía de Transporte Británica (BTP, por sus siglas en inglés).

Horas antes, el ministro de la Defensa, John Healey, calificó el suceso como «un suceso aislado».

«No hay razón para que el resto de nosotros no sigamos con nuestras vidas, sigamos adelante y viajemos a los lugares a los que necesitamos ir», declaró el funcionario a la televisora Sky News.

El ataque se produjo antes de la llegada del tren a la estación de Huntingdon, al noroeste de Cambridge y unos 120 kilómetros al norte de Londres.

La tesis del terrorismo pierde fuerza

La BTP, encargada de la seguridad en trenes y estaciones, comunicó que dos personas fueron arrestadas en relación con los hechos y puestas bajo custodia.

El suceso «se ha declarado como incidente mayor y la unidad antiterrorista está apoyando nuestra investigación mientras trabajamos para establecer las circunstancias y la motivación de este suceso», indicó el cuerpo en un primer reporte.

Sin embargo, para la mañana del domingo, los temores de que el hecho se tratara de un ataque terrorista organizado por un grupo extranjero comenzaron a disiparse.

Loveless informó que los dos detenidos son ciudadanos británicos, de 35 y 32 años, siendo ambos negros y el primero de ascendencia caribeña. Ambos sujetos permanecen detenidos y serán procesados por intento de asesinato, precisó.

No obstante, rechazó precisar cuáles son las sospechas que tienen sobre la razón del hecho.

«En este momento, no sería apropiado especular sobre la causa de este incidente», indicó.

Cactus24 (02-11-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte Telegram y Facebook