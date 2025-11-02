Arrestan a sujeto por cortar bases del puente en la Caracas – La Guaira

Un hombre identificado como Adrián Noel Figuera Rodríguez fue detenido por efectivos de la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) de la Secretaría Sectorial para la Transformación de la Seguridad Ciudadana y Defensa de la Nación, por realizar cortes a las bases del puente de la carretera vieja Caracas-La Guaira.

Durante el operativo de búsqueda en la parte alta de la zona montañosa ubicaron a Figuera Rodríguez, a quien le incautaron un cilindro de gas, un cilindro de oxígeno, 10 recortes de viga de aproximadamente 2 metros, un equipo de oxicorte, una moto marca Spress, color rojo y un bolso bandolero color rojo, además de dos teléfonos celulares Tecno Pop color azul y un Infinix Hot 50, color negro.

La información la dio a conocer a través de las redes sociales la Secretaría de Seguridad Ciudadana de La Guaira. El procedimiento estuvo liderado personalmente por el secretario de Seguridad, Andrés Goncalves, quien fue alertado por efectivos de la ZODI que se encontraban patrullando en el lugar.

Una vez en el lugar, las comisiones localizaron un bolso tipo bandolero que tenía en la parte interior un teléfono celular marca Infinix Modelo Hot 11. El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público.

Cactus24 (02-11-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte Telegram y Facebook