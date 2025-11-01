Padrino López denuncia incursiones de aviones estadounidenses B-52, F-35 y B-1 cerca de las costas de Venezuela

El vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía, Vladimir Padrino López, acusó a Estados Unidos de “buscar intimidar a un pueblo como Venezuela”, con lo que reiteró que el Gobierno de Maduro se enfrenta a “aviones B-52 y F-35 y B-1”.

Durante la misa acción de gracias por la canonización de San José Gregorio Hernández y Santa Madre Carmen Rendiles de este viernes, el también Ministro de Defensa confirmó que estos aviones han “incursionado cerca de nuestras costas” y exigió cesar el despliegue militar en el Caribe.

«Yo veo a Venezuela llena de luces, de virtudes. No veo como una casualidad que en un momento tan difícil como el que estamos enfrentando hoy, en donde naves, buques misilísticos de gran porte, destructores, aviones B-52, B-1, F-35 incursionando cerca de nuestras costas, intimidando un Pueblo de Dios como es Venezuela, esto es una causalidad”, afirmó Padrino López.

Y resaltó: “El Pueblo de Venezuela no merece estar bajo el acecho criminal del imperialismo norteamericano».

En este sentido, enfatizó que el combate de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) no es por odio ni por guerrerismo, “sino que lucha por principios sublimes como la independencia nacional”.

“Este gran momento no es casualidad, sino causalidad, porque somos un pueblo amante de la paz, que no merece estar bajo el asedio del imperialismo”, reiteró.

Con información de Versión Final

Cactus24 (01-11-2025)

