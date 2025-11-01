NASA responde a Kim Kardashian tras declarar que el alunizaje fue falso

La estrella televisiva manifestó su escepticismo sobre la mencionada misión, donde los astronautas estadounidenses Buzz Aldrin y Neil Armstrong dieron los primeros pasos en la superficie lunar.

«Te estoy enviando un millón de artículos con Buzz Aldrin y el otro», dice Kim Kardashian a su coprotagonista, Sarah Paulson, en el programa. Luego lee una cita que atribuye a Aldrin, respondiendo a una pregunta sobre el momento más aterrador de la expedición.

«No hubo un momento aterrador porque no ocurrió. Podría haber sido aterrador, pero no lo fue porque no sucedió», afirma ella.

No queda claro a qué artículo se refiere, ni si los comentarios son realmente de Buzz Aldrin.

Posteriormente, Kardashian volvió a afirmar que la misión espacial es «falsa», ya que existen «algunos videos de Buzz Aldrin hablando de que no ocurrió».

Según ella, «él lo dice todo el tiempo ahora en entrevistas».

La contundente respuesta de la NASA a Kim Kardashian:

Las declaraciones de la modelo estadounidense no quedaron sin respuesta y fue la propia Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), quien replicó a sus dichos.

Concretamente, se trató de Sean Duffy, administrador interino de la NASA, quien a través de X escribió un tuit citando a Kardashian y señalando: «Sí, ya hemos ido a la Luna… ¡Seis veces!».

Duffy destacó la misión Artemis, el actual programa de exploración lunar de la agencia.

«Ganamos la última carrera espacial y ganaremos esta también», dijo Duffy, quien invitó a Kardashian al Centro Espacial Kennedy, en Florida, para el lanzamiento de la misión, el cual aún no tiene fecha prevista.

Cactus24 (01-11-2025)

