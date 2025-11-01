Mujer murió luego de que le cayera parte de la cornisa de una iglesia

Una mujer perdió la vida y cuatro resultaron heridos tras caerle parte de la cornisa de la iglesia de la Compañía de Jesús, en el jirón 28 de Julio, en el cercado de Huamanga, en la región Ayacucho, Perú.

El hecho se dio cuando las víctimas hacían fila para ingresar a una agencia bancaria que se encuentra cerca del recinto religioso. Las causas que provocaron este desprendimiento de la cornisa todavía están en investigación.

Martha Janampa Pillaca, de 45 años, es el nombre de la mujer que perdió la vida tras este incidente; mientras que los heridos han sido identificados como Ida Anaya Sulca, de 60 años Máximo Infanzón Cuadros , de 53 años, Yorila Palomino Yupanqui, de 30 años, y un menor de edad que fueron trasladados al Hospital Regional de Ayacucho.

Los peritos de Criminalística se encuentran en el lugar recabando información que serán parte de las investigaciones. En estos momentos el cuerpo ya se encuentra en la división de medicina legal del Ministerio Público, donde continúan realizandose las diligencias.

Cactus24 (01-11-2025)

