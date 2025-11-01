Motorizado fue detenido «por hacer caballito» en Dabajuro

Luís Abraham de 23 años, fue detenido a la una de la madrugada de este sábado 01 de noviembre por la Policia de Falcón por hacer «caballito» en su moto, en la avenida Bolívar de Dabajuro.

La Comisario Jefe, Morelys Polanco, directora del Ccp 14, informó que la comisión observó al motorizado realizando maniobras indebidas y al llamarle la atención intentó huir deslizando su moto, para luego resistirse al arresto y lanzarle golpes al funcionario.

Razón por la cual fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía 4ta del Ministerio Público para que continúe con lo establecido en la ley.

El sujeto es residente de la calle principal del sector El Beneficio, quien junto a la moto Vensum 150 de color azul fue detenido.

Información de prensa Policía de Falcón

Cactus24 (01-11-2025)

