Los Dodgers sobreviven en Toronto y fuerzan el séptimo partido de la Serie Mundial

– No hubo coronación canadiense en el Juego 6. Eso no ocurrió con Yoshinobu Yamamoto en la lomita. Tampoco con Mookie Betts recordando la clase de jugador que es. Tampoco con los Dodgers demostrando otra vez su pedigrí de postemporada. Tampoco en una Serie Mundial que irá al Juego 7 que se merece.

Aunque los Azulejos reaccionaron en el cierre de la novena entrada, un batazo de Addison Barger que se quedó atorado en el muro y resultó en un doble por regla que frenó el ataque, y los Dodgers aguantaron con un triunfo por 3-1 el viernes en el Rogers Centre.

Y ahora esta maravillosa Serie Mundial, que ya ha visto una batalla pareja entre Los Ángeles y Toronto atormentarse en un encuentro de 18 episodios, concluirá con un decisivo Juego 7 este sábado — el primero de dicha clase en un Clásico de Otoño desde el 2019 (Nacionales sobre Astros).

Cuando el ganador del Juego 6 ha obligado un Juego 7 en la ruta, ese visitante se ha llevado la serie 14 de 22 ocasiones (63.6%). Y en toda la historia de postemporada, los equipos que juegan un decisivo compromiso en casa tienen marca de 69-67, incluyendo foja de 31-39 en las series al mejor de siete.

Efectivamente, los Dodgers, ganadores del Clásico de Otoño del 2024 sobre los Yankees, tendrán la oportunidad este sábado en el Juego 7 para convertirse en el primer bicampeón de Grandes Ligas desde los Bombarderos del Bronx de 1998 al 2000. El lanzador de los Azulejos para ese partido será el veterano Max Scherzer. Y por Los Ángeles, los informes indican que será Shohei Ohtani como opener, tras el derecho Tyler Glasnow hacer tres pitcheos para adjudicarse el salvamento el viernes.

Cactus24 (01-11-2025)

