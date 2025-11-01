«It’s Time!» Mariah Carey marca el inicio de la Navidad en EE.UU.

Mariah Carey se convirtió una vez más en el símbolo del inicio de la Navidad con su icónica canción “All I Want For Christmas Is You”.

Como ya es tradición, la cantante estadounidense Mariah Carey publicó su mensaje que da la bienvenida a la Navidad con su popular tema navideño “All I Want for Christmas is You”.

Justo después del día de Halloween, Carey compartió un video, este año en colaboración con la tienda de cosméticos Sephora, en el que transforma un duende en huelga en un muñeco de nieve, y ella de un ángel a Santa Claus.

Luego de anunciar que “It’s time!”, sonó do fondo la canción navideña.

El año pasado, la temática del vídeo fue de Los Addams, y el anuncio fue hecho mientras estaba vestida de Morticia.

Igualmente, el año pasado, el éxito musical cumplió sus 30 años.

Desde su lanzamiento, “All I Want For Christmas Is You” ha sido uno de los éxitos más rentables en la música navideña, genera más de $3 millones anuales durante la temporada festiva y ha acumulado ganancias superiores a $60 millones en total.