Identifican el misterioso objeto que sobrevoló el cielo de Moscú

El ‘misterioso objeto’ que fue visto en la madrugada del 27 de octubre sobrevolando el cielo de Moscú resultó ser un meteorito, informó este viernes el Laboratorio de Astronomía Solar del Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia.

«Según los datos recibidos, un meteorito de hierro o de hierro-piedra, de aproximadamente un metro de diámetro, entró en la atmósfera terrestre y se destruyó en ella», reza un comunicado emitido por el organismo.

Se precisa que el cuerpo celeste entró en la atmósfera a una velocidad de 35 kilómetros por segundo y fue visto sobre varias ciudades rusas. Aproximadamente 20 segundos después de iniciar su vuelo visible, y a una altitud de 42 kilómetros, el meteorito empezó a desintegrarse tras dos «potentes» explosiones.

«Tan solo cuatro segundos después, durante otra explosión final, el objeto quedó finalmente destruido a una altitud de unos 32 kilómetros, tras lo cual los fragmentos restantes cayeron a la Tierra», precisa el comunicado, agregando que el tamaño de esos restos pudo variar desde aproximadamente 1 cm hasta el de una pelota de baloncesto.

Según los científicos, es poco probable que alguno de esos fragmentos pueda ser hallado en la superficie terrestre.

Cactus24 (01-11-2025)

