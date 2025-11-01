Dos aviones chocan en pista en Nueva York ante la escasez de controladores

Dos aviones de United Airlines colisionaron entre sí en la pista del aeropuerto La Guardia de Nueva York.

El incidente involucró a un avión con destino a Chicago que colisionó con otra aeronave que tenía previsto despegar hacia Houston el viernes por la noche.

El vuelo 580 rozó la cola del vuelo 434, que estaba parado en la pista en ese momento, según informó United al Daily Mail.

Tras la colisión, ambos aviones regresaron a la puerta de embarque, donde los pasajeros pudieron desembarcar con normalidad, según informó la aerolínea.

No se reportaron heridos entre los 328 pasajeros y 15 miembros de la tripulación de los dos aviones.

«Todos sentimos un golpe durante el rodaje hacia la pista, pero no supimos que era otro avión hasta que el capitán lo dijo», declaró al New York Post un pasajero que prefirió no dar su nombre.

Las fotos del lugar muestran que había numerosos vehículos de emergencia en la pista después de la colisión.

Los equipos de mantenimiento están evaluando los daños sufridos por el avión impactado para asegurarse de que no haya fallos de funcionamiento.

Esto ocurre en un contexto de fuertes vientos que han afectado a los aeropuertos del área metropolitana de Nueva York . Más temprano esa noche, el aeropuerto LaGuardia suspendió los vuelos debido a los intensos vientos, que alcanzaron los 72 km/h.

Los aeropuertos de todo el país también se enfrentan a un número creciente de retrasos y cancelaciones debido a la escasez de personal provocada por el cierre del gobierno, que ya se ha prolongado oficialmente durante un mes.

El avión con destino a Houston que fue golpeado llevaba un retraso de 90 minutos.

El director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, acudió el jueves a la Casa Blanca junto con los directores ejecutivos de Delta Air Lines, Southwest Airlines y American Airlines para apoyar públicamente la aprobación del proyecto de ley republicano para reabrir el gobierno.

«Esto está generando presión sobre la economía», declaró Kirby a los periodistas, añadiendo que el cierre está afectando a las reservas. «Es hora de aprobar una resolución de financiación sin enmiendas».

Alrededor de 13.000 controladores aéreos han estado trabajando sin cobrar, lo que en los últimos días ha provocado un aumento considerable de las bajas por enfermedad.

La FAA informó el jueves que 35 instalaciones de control de tráfico aéreo, incluidos los principales aeropuertos y otras instalaciones que monitorean el tráfico aéreo, sufren escasez crónica de personal debido al cierre.

Cactus24 (01-11-2025)

