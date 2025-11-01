Choque entre motos dejó un muerto y tres heridos en La Vela

La avenida principal de la parroquia La Vela, adyacente al Saime en el municipio Colina fue escenario de un fatal accidente de tránsito la noche de este viernes, una colisión entre dos motocicletas resultó en la muerte del conductor de una de ellas y lesiones graves para tres.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 2:00 a.m., y la víctima mortal fue identificada como Reinaldo Peña de 25 años de edad, quien fue trasladado de emergencia al Hospital Alfredo Van Grieken de Coro, donde el personal médico de guardia confirmó su deceso minutos despues del ingreso.

Los tres lesionados también ingresaron al principal hospital de la capital falconiana.

Cactus24 (01-11-2025)

