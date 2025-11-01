Bravos dejó en el terreno al Magallanes y Caracas hizo lo mismo contra Lara

Los Bravos de Margarita andan enrachados, pero esto no es producto del azar. No importa quién se les pare enfrente, todos los días es un héroe diferente.

Esta vez le ganaron a los Navegantes del Magallanes en el estadio de Guatamare con un hit del novato César Idrogo.

El juego quedó 4-3 a favor de los locales, pero el resultado en lo de menos. Es la manera cómo han venido jugado los dirigidos por Henry Blanco en los últimos compromisos. Según el manager, sus dirigidos ganan porque hacen las cosas pequeñas como indica la ortodoxia, y esto en la pelota es sinónimo de triunfo.

César Idrogo fue el héroe de la noche soltó el hit cuando debía, para dejar tendido en el terreno al Magallanes y agudizar la crisis que atraviesan los náuticos.

«Es una situación de juego donde uno tiene que mantener la calma, porque si te presionas el juego se te pone más rápido y, bueno, tuve calma y, gracias a Dios, se dieron las cosas. Cuando salió el batazo lo que pensé fue: Nada, ganamos”, destacó Idrogo.

Caracas también dejó en el tereno a Lara

Cuando más lo necesitaban los Leones del Caracas, Yonathan Daza respondió. El jardinero central tuvo una noche perfecta con el madero ante los Cardenales de Lara y con un hit entre el bosque central y el derecho en el final del noveno inning impulsó la carrera que le dio el triunfo a su equipo por 6-5 y cortó la cadena de triunfos que traían los visitantes.

Harold Castro corría en segunda base con un out y Daza tenía dos strikes en la cuenta cuando consiguió descifrar los envíos de Hunter McMahon para conectar su cuarto imparable de la jornada y encender la celebración.

Tigres derrotó a La Guaira 5 carreras por 3 y el juego entre Zulia y Caribes fue suspendido por lluvias.

